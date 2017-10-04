«П’яна» ДТП у центрі Львова: юнак за кермом таксі потрощив огорожу, дорожні знаки та вилетів на тротуар

У Львові нетверезий водій протаранив огорожу, смітник, дорожні знаки та клумби в центрі міста і виїхав на тротуар. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні під ранок патрульні приїхали на виклик ДТП, яка трапилася на вулиці Городоцькій. Виявилося, що водій автомобіля Chevrolet Aveo не впорався з керуванням і зніс металеву огорожу, дорожні знаки, смітник і врізався у клумби встановлені готелем.

Як наголошують патрульні, 19-річний юнак був з ознаками алкогольного сп’яніння. Водійське посвідчення він отримав 1 липня цього року і з того часу вже притягався за порушення вимог знаку.

В присутності свідків він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння на місці, не захотів і в медичному закладі. Мотивував це тим, що «боїться уколів». Медики надали висновки, що водій перебуває у стані аклогольного сп’яніння. На нього склали два протоколи: за скоєну ДТП та керування автомобілем у нетверезому стані. Хлопець розповів, що без дозволу взяв автомобіль у батька, який працює таксистом.

Загалом цієї ночі патрульні склали у Львові 7 протоколів за керування транспортними засобами в нетверезому стані і 4 – на дорогах державного значення.