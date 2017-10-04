Наступні дні Винники, Личаківський район та трохи Сихова сидітимуть без води

У зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону, від завтра буде припинено подачу води частково у Личаківському і Сихівському районах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У зв’язку із заміною аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 1000 мм «Винники-Довга» (м. Винники, школа-інтернат на вул. Галицькій), від завтра, 5 жовтня, з 10.00 до 24.00 год 6 жовтня буде припинено подачу води в м. Винники, Личаківський район та частково Сихівський район обмежений вулицями: вул. Дністерська – вул. Білоцерківська – вул. Дунайська – вул. Липова Алея – вул. Зелена (парна сторона № 130-254, непарна № 115-275).

Подача води у ці райони буде здійснюватися за графіком: з 06.00 год до 08.00 год і з 18.00 год до 20.00 год.

Відновлення стабільного водопостачання очікується з 7 жовтня.

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води і вибачити за незручності, пов’язані з проведенням аварійних робіт.