На відреставрованому фасаді музею Пінзеля з’явилися плями

На музеї Пінзеля, що на площі Митній, 2 у Львові, після реставраційних робіт з’явились плями. Як повідомили під час брифінгу 4 жовтня виконавці робіт, через три роки плями зійдуть.

«Плануємо до кінця листопада завершити цей об’єкт. Усі роботи в музеї Пінзеля ми розпочали в серпня 2016 року. Зараз вже на завершені ремонт фасадів і даху. Однак на відреставрованому фасаді можна побачити плями. Вони утворюються через окиснення міді. Оскільки сама вежа не є рівною: доверху вона робиться завуженою і окиснена мідь капає і утворюються плями. Таке окиснення буде йти протягом трьох років і на стіні будуть утворюватися зелені плями. Дах криємо саме міддю, тому що вона тут була першочергово і ми відтворюємо автентичний вид», – розповіла Надія Мелета, директор ПП «Володар-Маркет», що реставрує фасад музею.

Як відомо, зараз у музеї Пінзеля завершують реставрацію вітражів 20 століття.