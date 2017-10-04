На Львівщині затримали двох нелегалів з Алжиру

Мостиські прикордонники затримали двох алжирців. Прикордонники відділу «Краковець», що на українсько-польському кордоні, затримали нелегалів з північної Африки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, дільничний інспектор прикордонної служби отримав інформацію від мешканця одного з прикордонних сіл про невідомих чоловіків, які прямували в бік кордону. Прикордонники відділу «Краковець» почали негайно діяти по обстановці та шукати ймовірних порушників. За менше ніж кілометр до державного рубежу група реагування правоохоронців помітила втікачів, якими виявились двоє громадян Алжиру, чоловіки 1988 року народження. Прикордонники з’ясували, що затримані прибули в Україну легально повітряним сполученням, однак на меті мали продовжити подорож до Європи у незаконний спосіб. Обидва громадяни було затримані в адміністративному порядку.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України стосовно громадян Алжиру складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 204-1 КУпАП, рішення по справі прийматиме суд. Нагадаємо, що впродовж тижня це вже четвертий випадок затримання порушників державного кордону прикордонниками Мостиського загону.