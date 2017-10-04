Львівські прикордонники затримали викрадену автівку

На кордоні з Польщею прикордонники виявили викрадений автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні Держприкордонслужби України.

В пункті пропуску «Устилуг», прикордонники Львівського загону виявили викрадений мікроавтобус марки «Рено» польської реєстрації. Так, сьогодні вночі, на виїзд з України через смугу руху «зелений коридор» прибув громадянин України на автомобілі 2016 року випуску. Перевіряючи документи прикордонники з’ясували, що транспортний засіб перебуває у базі даних «Інтерполу». Цього року «Рено» було викрадено у Польщі.

Після узгодження з черговим Укрбюро «Інтерполу» автомобіль вилучили співробітники Національної Поліції України.