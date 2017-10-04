ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські прикордонники затримали викрадену автівку

Олександр Косик

|

На кордоні з Польщею прикордонники виявили викрадений автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні Держприкордонслужби України.

В пункті пропуску «Устилуг», прикордонники Львівського загону виявили викрадений мікроавтобус марки «Рено» польської  реєстрації. Так, сьогодні вночі, на виїзд з України через смугу руху «зелений коридор» прибув громадянин України на автомобілі 2016 року випуску. Перевіряючи документи прикордонники з’ясували, що транспортний засіб перебуває у базі даних «Інтерполу». Цього року «Рено» було викрадено  у Польщі.

Після узгодження з черговим Укрбюро «Інтерполу» автомобіль вилучили співробітники Національної Поліції України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів