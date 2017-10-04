Львівська ОДА знову шукає кадри

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорій «В» і «Б». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

1.1 Категорія «В»

1) головного спеціаліста відділу розвитку житлово-комунального господарства управління тарифної політики та розвитку житлово-комунального господарства(на постійній основі);

1.2 Категорія «Б»

1) Завідувач сектору сектор персоналу та правової роботи. (на постійній основі).

Вимоги до категорій «В» :

1) Вища освіта, не нижче ступеня спеціаліста, магістра;

2) Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

3) Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до категорії «Б» :

1) Вища освіта, не нижче ступеня спеціаліста, магістра;

2) Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

3) Вільне володіння державною мовою.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– копія паспорта громадянина України;

-письмова заява про участь у конкурсі із зазначення мосновних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою), до якої додається резюме у довільній формі;

-письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-копія (копії) документа (документів) про освіту;

-заповнена особова картка встановленого зразка;

-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (в електронній формі на сайті НАЗК як претендента на посаду).

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймають за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 6, 3-й поверх;

Контактний тел.: (032) 276 17 94.

Строк подання документів – до 16 жовтня 2017 року включно.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.