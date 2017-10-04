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Кохання під час війни: завтра у Львові презентують документальний фільм «Війна химер»

Дарина Смеречанська

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У Палаці мистецтв 5 жовтня відбудеться показ фільму «Війна химер» та зустріч з творчою групою, режисерами Марією та Анастасією Старожицькою та бійцем-добровольцем Валерієм Лавреновим. Це перша і єдина зустріч творчої групи з глядачами в рамках прокату кращих фільмів DOCU/ХІТ, який відбувається у Львові у вересні-жовтні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Фільм «Війна химер» – художня історія базована на документальному матеріалі та відзнята її безпосередніми учасниками. Історія подорожі бійця, котрий вижив, та його дівчини до лінії фронту і спроби спільного життя після всього побаченого і пережитого. Стрічка є переосмисленням власного досвіду режисерки Анастасії Старожицької.

Фільм отримав Гран-прі Рівненського міжнародного кінофестивалю, учасник міжнародних конкурсних програм DOCUDAYS UA та Одеського міжнародного кінофестивалю, а також увійшов у вісімку цьогорічних претендентів від України на Оскар.

Фото: ЛОДА

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