«Ігри нескорених». У Львові урочисто зустріли ветеранів із медалями

Представників Львівської області, які у складі української збірної тріумфально завершили участь у Іграх Нескорених, сьогодні, 4 жовтня, зустріли на батьківщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Із квітами та національною символікою під гучні вигуки біля Львівської ОДА урочисто зустрічали воїнів зі Львівщини, зокрема – Катерину Михайлову, Романа Панченка, Дмитра Сидорука, а також Дмитра Афанасьєва, Сергія Калитюка та їх тренерів – Лесю Шах, Володимира Латишевського та Василя Трапезнікова.

Усі спортсмени повернулися додому з нагородами, зокрема: Роман Панченко виборов «золото» в особистому заліку та «срібло» у командних змаганнях зі стрільби з лука. Дмитро Сидорук у цьому ж виді спорту у категорії професіоналів здобув «срібло» в індивідуальному заліку. Катерина Михайлова виборола «срібло» у командних змаганнях зі стрільби з лука.

Окрім того, Дмитро Сидорук потрапив до престижного фіналу в легкоатлетичному забігу на 100-метрівці, де завершив змагання з п’ятим результатом. А Катерина Михайлова у фінальній стадії змагань з пауерліфтингу посіла дев’яте місце, а змагання з велоспорту завершила на 13 позиції.

Нагадаємо, у цьогорічних Іграх Нескорених, взяли участь 550 військовиків з 17 держав – членів НАТО та стратегічних партнерів Альянсу. До складу збірної команди України увійшло 15 атлетів – представників Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які отримали поранення під час виконання службових обов’язків та в зоні АТО.

Загалом збірна України завершила свій дебютний виступ на Invictus Games з вражаючим результатом: 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових) в шести видах спорту та посіла друге місце в загальному медальному заліку, поступившись лише господарям змагань – канадцям.

Як повідомляв Львівський портал, представники Львівщини у складі української збірної тріумфально завершили участь у Іграх Нескорених, що тривали 23-30 вересня в Торонто: усі воїни вибороли медалі.

Фото: ЛОДА