Громадський бюджет Львова: 15 проектів вже отримали позитивний висновок

У мерії триває розгляд та перевірка проектів, які подані на Громадський бюджет міста Львова 2018 року: 15 з них вже отримали позитивний висновок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Завдяки Громадському бюджету львів’яни можуть втілювати свої проекти розвитку міста за кошти міського бюджету. З 15 серпня до 15 вересня тривав прийом пропозицій. На Громадський бюджет 2018 року подано 297 проектів на загальну суму 236 млн. гривень. Станом на сьогодні всі проекти перебувають на етапі перевірки, оцінювання й розгляду. 15 з них вже отримали позитивний висновок.

Зареєстровано 272 авторів, з яких 154 – жінки та 104 – чоловіки. Найбільшу кількість проектів подано за напрямком «Освіта» – 79 проектів, на другому місці «Спорт» – 74 проекти, а на третьому «Комунальне господарство» – 45 проектів.

Подання проектів по районах:

Сихівський – 65

Шевченківський – 55

Франківський – 51

Залізничний – 49

Галицький – 39

Личаківський – 38

Цьогоріч 13 проектів були відхилені на етапі модерації. Для проведення аналізу на 16 розпорядників було скеровано 284 проекти. На стадії перевірки проектів, яка триває зараз, 15 проектів вже отримали позитивний висновок.

Зазначимо, що за кошти Громадського бюджету міста Львова 2017 реалізовано 24 проекти на суму близько 4,5 млн гривень.

Як відомо, цього року львів’яни вразили своєю креативністю у проектах громадського бюджету. Детальніше про найцікавіші проекти ми писали тут.