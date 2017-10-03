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Жителів Львівщини запрошують на фестиваль-ярмарок «Гарбузова осінь»

Олександр Косик

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У суботу, 7 жовтня, у селі Добросин (Парк культури), що на Жовківківщині, відбудеться фестиваль-ярмарок «Гарбузова осінь». Це вже другий такий фестиваль цьогоріч. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На «Гарбузовій осені» учасники зможуть відчути смак гарбузової каші, печеної картоплі, фасолевої зупи та посмакувати іншими дарами осені, багатої золотої осені.

Окрім того, у програмі програмі фестивалю:

  • виставка – продаж найкращої сільськогосподарської продукції Жовківського району;
  • презентація овочевої кухні «Від гарбуза до квасолі»;
  • бренд-шоу та концертна програма за участю колективів з Індії, Алжиру, Житомирщини, Тернопільщини, Київщини, Львівщини, творчих колективів Жовківського району;
  • спортивні ігри та конкурси.

Також можна буде придбати різні сорти картоплі, цибулі, моркви, інших овочів.

Початок заходу о 14:00 годині.

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