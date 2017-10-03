Жителів Львівщини запрошують на фестиваль-ярмарок «Гарбузова осінь»

У суботу, 7 жовтня, у селі Добросин (Парк культури), що на Жовківківщині, відбудеться фестиваль-ярмарок «Гарбузова осінь». Це вже другий такий фестиваль цьогоріч. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
На «Гарбузовій осені» учасники зможуть відчути смак гарбузової каші, печеної картоплі, фасолевої зупи та посмакувати іншими дарами осені, багатої золотої осені.
Окрім того, у програмі програмі фестивалю:
- виставка – продаж найкращої сільськогосподарської продукції Жовківського району;
- презентація овочевої кухні «Від гарбуза до квасолі»;
- бренд-шоу та концертна програма за участю колективів з Індії, Алжиру, Житомирщини, Тернопільщини, Київщини, Львівщини, творчих колективів Жовківського району;
- спортивні ігри та конкурси.
Також можна буде придбати різні сорти картоплі, цибулі, моркви, інших овочів.
Початок заходу о 14:00 годині.
Олександр Косик