Жителів Львівщини запрошують на фестиваль-ярмарок «Гарбузова осінь»

У суботу, 7 жовтня, у селі Добросин (Парк культури), що на Жовківківщині, відбудеться фестиваль-ярмарок «Гарбузова осінь». Це вже другий такий фестиваль цьогоріч. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На «Гарбузовій осені» учасники зможуть відчути смак гарбузової каші, печеної картоплі, фасолевої зупи та посмакувати іншими дарами осені, багатої золотої осені.

Окрім того, у програмі програмі фестивалю:

виставка – продаж найкращої сільськогосподарської продукції Жовківського району;

презентація овочевої кухні «Від гарбуза до квасолі»;

бренд-шоу та концертна програма за участю колективів з Індії, Алжиру, Житомирщини, Тернопільщини, Київщини, Львівщини, творчих колективів Жовківського району;

спортивні ігри та конкурси.



Також можна буде придбати різні сорти картоплі, цибулі, моркви, інших овочів.

Початок заходу о 14:00 годині.