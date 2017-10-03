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За крадіжки з гаражів мешканцю Борислава «світить» до шести років тюрми

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Мешканця Борислава судитимуть за крадіжки у гаражах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Дрогобицькою місцевою прокуратурою наприкінці вересня цього року, завершено досудове розслідування та скеровано у Бориславський міський суд обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний чоловік неодноразово вчиняв крадіжки майна громадян із їх гаражів та приміщень побутового призначення.

Раніше, обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Довідково: за вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

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