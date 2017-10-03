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За два тижні на Львівщині офіційно відкриють для туристів ведмежий притулок

Катерина Родак

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У понеділок, 16 жовтня, на Львівщині офіційно відкриють ведмежий притулок «Домажир» для туристів. Про це повідомили у притулку.

«З 16 жовтня ми розпочинаємо туристичний сезон у ведмежому притулку «Домажир». А це значить, що Ви нарешті зможете завітати до нас в гості та познайомитись з нашими ведмедиками. У нас діятимуть організовані екскурсії по туристичному маршруту вздовж вольєрів», – анонсували у «Домажирі».

Як відомо, у притулку «Домажир» живе четверо ведмедів: Потап, Христя, Настя та Бодя. Також сюди планують перевезти ведмедицю Машу з ресторану «Гуцульський двір».

Нагадаємо, притуло «Домажир» створила міжнародна організація «Чотири лапи». Сюди привозять ведмедів, яких утримували у поганих умовах, зі всієї України.

 

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