В Україні знову дозволили полювати на лосів

В Україні дозволили полювати на лосів. Цього мисливського сезону дозволили вбити 160 лосів. Про це у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«За результатами все ж таки досить конструктивного діалогу на рівні двох міністерств (агрополітики та екології і природних ресурсів) погоджені ліміти на відстріл 160 особин лося. Це вдвічі менше, ніж пропонували мисливці. Я розумію і розділяю шквал емоцій, повірте, але як урядовець також не міг не зважати на позицію представників мисливської галузі щодо загроз її розвалу у разі, якщо сезон полювання не буде проведено взагалі», – написав він.

Також Остап Семерак додав, що пропонує провести дослідження, щоб проаналізувати поточну ситуацією із популяцією лося в Україні.

«Якщо кількість цих тварин критично мала, і це підтвердиться, то ми знову повернемося до введення заборони полювати. Науковці вважають, що найкращим часом для здійснення таких досліджень є зима. Весною матимемо науково обґрунтовані результати», – зазначив він.

Фото: Радіо Свобода