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У Львові провели шаховий чемпіонат серед юнаків та дівчат

Дарина Смеречанська

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У Львові 29 вересня-1 жовтня 2017 року відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат віком до 14 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В змаганнях взяли участь 62 шахісти.

Презерами серед юнаків стали:

1) Квак Роберт –  м. Львів Н.(Фірман)

2) Стефурак Тарас  – м. Коломия

3) Ільків Андрій –  м. Городок (В.Мелешко)

Серед дівчат:

1) Кравець Юлія – м. Стрий (О.Музичук)

2) Ожайська Ярина –  м. Винники (Т.Гись)

3) Грига Дарина – м. Городок (А.Грех)

Головний суддя змагань – Андрій Хрипач (м. Львів )

Головний секретар змагань – Сергій Бєлкін (м. Львів)

Фото: ЛОДА

 

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