У Львові провели шаховий чемпіонат серед юнаків та дівчат

У Львові 29 вересня-1 жовтня 2017 року відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат віком до 14 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
В змаганнях взяли участь 62 шахісти.
Презерами серед юнаків стали:
1) Квак Роберт – м. Львів Н.(Фірман)
2) Стефурак Тарас – м. Коломия
3) Ільків Андрій – м. Городок (В.Мелешко)
Серед дівчат:
1) Кравець Юлія – м. Стрий (О.Музичук)
2) Ожайська Ярина – м. Винники (Т.Гись)
3) Грига Дарина – м. Городок (А.Грех)
Головний суддя змагань – Андрій Хрипач (м. Львів )
Головний секретар змагань – Сергій Бєлкін (м. Львів)
Фото: ЛОДА
Дарина Смеречанська