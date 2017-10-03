У Львові протягом місяця труїтимуть щурів

Осіння суцільна одномоментна дератизація у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі та на території житлового сектору приватної забудови триватиме з 16 жовтня по 17 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Складено плани-графіки, які затверджені директорами ЛКП міста, і згідно яких фахівці відділів профдезінфекції у присутності представників ЛКП будуть побудинково проводити суцільну дератизацію на території ЛКП. Відповідно до планів-графіків, фахівці відділів профдезінфекції розкладатимуть отрутопринаду у підвальних приміщеннях житлових будинків.

Крім цього, одночасно будуть проводитися дератизаційні заходи у підвальних приміщеннях дитячих садочків, навчальних закладів, поліклінік та лікарень, у парках, скверах, а також приміщеннях, які знаходяться на цій території. Також дератизаційні заходи будуть проводитися в ОСББ, ЖБК та інших установах, з якими укладено угоди на проведення дератизації.

Проведення дератизаційних робіт у приватному секторі проводиться фахівцями відділів профдезінфекції м. Львова шляхом розкладання отрутопринади у підсобних приміщеннях та підвалах будинків при згоді господаря. В дислокації, де зазначена назва вулиці, номер будинку та прізвище господаря, проведення роботи фіксується підписом господаря будинку. Мешканці, які будуть відсутні під час проведення суцільної дератизації, при необхідності можуть звертатися до відділів профдезінфекції по місцю проживання: Залізничний р-н: тел. 292-63-14; Галицький р-н: 271-20-82; Сихівський р-н: 271-20-82; Франківський р-н: 292-63-14; Личаківський р-н: 271-20-82; Шевченківський р-н: 252-27-74.

«Цими заходами ми зменшимо чисельність мишовидних гризунів, які є носіями багатьох інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, туляремія та інші. Для зменшення популяції мишоподібних гризунів на території міста та недопущення захворювань людей на лептоспіроз, який може привести до летального випадку, необхідно укладення договорів з ОСББ на проведення дератизаційних заходів, які таких договорів не мають. Разом з цим, мешканці приватного сектору через об’яви у ЛКП, інформації по радіо, телебаченню, зможуть долучитися до проведення суцільної одночасної дератизації, якщо у цьому є потреба. Всі питання щодо проведення осінньої суцільної одномоментної дератизації, та свої побажання просимо адресувати по тел. 271-20-82», – зазначають в КП Львівської обласної ради «Профілактична дезінфекція».