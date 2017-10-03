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У Львові «продавець» видурив у жінки гроші, пообіцявши дешеве паливо

Юлія Шпак

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У Львові шахрай видурив у жінки гроші, пообіцявши дешеве паливо. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Личаківський відділ поліції надійшла заява від 49-річної місцевої мешканки. Вона повідомила, що 26 вересня до неї зателефонував незнайомець, представився працівником однієї із АЗС та запропонував «акційні» картки на пальне (500 літрів дизпалива та 100 літрів бензину А-85). Оскільки ціна була значно нижчою за роздрібну на автозаправках, жінка погодилася їх придбати.

Того ж дня потерпіла переказала кошти на банківську картку, номер якої надав «продавець». За словами жінки, в обумовлений термін паливо вона не отримала і гроші їй не повернули.

Працівники поліції встановлюють обставини події. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

 

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