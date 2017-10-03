Садовий готовий включити опалення всім львів’янам завтра, але «треба платити»

Від сьогодні, 3 жовтня, у Львові, відповідно до розпорядження міського голови, розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ. За словами Андрія Садового, кожній бюджетній установі, яка має потребу і звертається із листом, негайно включають опалення.

«Ми розпочали опалювальний сезон для бюджетних установ. Тобто кожна бюджетна установа, яка має таку потребу, звертається з листом і ми негайно включаємо опалення. Це стосується садочків, шкіл, пологових будинків. До прикладу, останні вже звернулися і ми їм включили.

Щодо населення, то ми готові включити опалення усім навіть завтра. Та люди поки чекають, бо розуміють, що за кожен день треба платити. Але готовність міста є 99,9%. Проблем немає жодних», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови, від сьогодні, 3 жовтня, теплопостачальні підприємства розпочинають подачу опалення до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні, поліклініки, заклади культури) на підставі письмових звернень керівників закладів.

Станом сьогодні на ранок ЛМКП «Львівтеплоенерго» вже відновило опалення до 4 бюджетних установ: обласній клінічній лікарні (вул. Чернігівська,7), оранжерейно-тепличному комплексу ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44), 3-тій міській клінічній лікарні (вул. Раппапорта, 8), міському комунальному клінічному пологовому будинку (вул. Мечникова, 8).

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки). ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ.