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На Львівщині затримала чоловіка, який хотів «непомітно» ввезти в Україну дві тонни бананів

Соломія Григор'єва

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Підприємець намагався приховати від митного контролю дві тонни бананів. Незадекларований товар вилучено, справу скерують до суду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Днями в зону митного контролю митного поста «Краковець» на в’їзді в Україну прибув вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими переміщував «свіжі банани» на адресу ТОВ м. Хмельницький. Відправником, відповідно до поданих до митного контролю товаросупровідних документів, зазначено компанію з м. Кракова (Республіка Польща). Загальна вага товару, згідно з товаросупровідними документами, становить 21 060 кг, а заявлена вартість 8640,00 Євро, що згідно з курсом НБУ на день ввезення становило 269 883 грн.

Під час митного контролю за результатом динамічного зважування транспортного засобу було встановлено, що загальна вага вантажного транспортного засобу, відповідно до свідоцтва про його реєстрацію, та заявленого вантажу перевищує розрахункову вагу. Враховуючи розбіжність між ваговими показниками, транспортний засіб було скеровано для поглибленого огляду.

Під час митного огляду вантажного відсіку встановлено, що у транспортному засобі переміщують ще 2000 кг свіжих бананів вартістю понад 27 тис. грн, про які не заявлено у товаросупровідних документах.

Працівники Львівської митниці ДФС з’ясували, що директор польської компанії-відправника надав для митного оформлення в країні експорту товаросупровідні документи, в яких містились неправдиві відомості щодо ваги та вартості переміщуваного через митний кордон України товару. Такі його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено, справу скерують до суду.

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