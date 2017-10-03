На Львівщині роздержавили перші дві комунальні газети

На Львівщині повністю завершили процес реформування та перереєструвались у незалежні видання дві газети – миколаївський часопис «Громада» та буська районна газета «Воля народу». Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Така реорганізація передбачена відповідно до Закону України «Про реформування державних та комунальних засобів масової інформації». Вісім видань Львівської області включені до переліку друкованих ЗМІ та редакцій, які реформуватимуть на першому етапі.

З огляду на це, комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та ЗМІ, сьогодні, 2 жовтня, на своєму засіданні погодила надання фінансової підтримки зазначеним виданням в розмірі 50 тисяч гривень кожному в межах Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2017 рік.

Нагадаємо, в області налічується 28 комунальних газет, які підлягають роздержавленню.

Фото: ЛОР