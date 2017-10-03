ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прикордонники затримали двох румунів, які хотіли незаконно потрапити у ЄС

Юлія Шпак

|

Прикордонники відділу «Шегині» на українсько-польському кордоні спіймали двох румунів, які хотіли незаконно потрапити у Європу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Сьогодні вночі, прикордонний наряд під час патрулювання кордону затримав двох іноземців, що намагалися незаконно перетнути кордон та дістатися Польщі. Затриманими виявились громадяни Румунії, чоловіки віком 25 та 24 роки. В ході розбору правоохоронці з’ясували, що на меті у юнаків було дістатися заходу Європи з метою працевлаштування, а свій незаконний маршрут вони проклали самостійно.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання громадянами державного кордону України прийматиме суд. Згідно санкції частини 2 статті 204-1 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 8500 гривень).

Фото: прикордонники

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів