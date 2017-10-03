На Львівщині прикордонники затримали двох румунів, які хотіли незаконно потрапити у ЄС

Прикордонники відділу «Шегині» на українсько-польському кордоні спіймали двох румунів, які хотіли незаконно потрапити у Європу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Сьогодні вночі, прикордонний наряд під час патрулювання кордону затримав двох іноземців, що намагалися незаконно перетнути кордон та дістатися Польщі. Затриманими виявились громадяни Румунії, чоловіки віком 25 та 24 роки. В ході розбору правоохоронці з’ясували, що на меті у юнаків було дістатися заходу Європи з метою працевлаштування, а свій незаконний маршрут вони проклали самостійно.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання громадянами державного кордону України прийматиме суд. Згідно санкції частини 2 статті 204-1 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 8500 гривень).

Фото: прикордонники