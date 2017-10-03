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На «Арені Львів» пройде матч Ліги Європи між луганською «Зорею» і німецькою «Гертою»

Єва Корнійчук

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19 жовтня на «Арені Львів» відбудеться футбольний матч між командами “Зоря“ (Україна) та “Герта“ (Німеччина) у рамках турніру Ліги Європи УЄФА. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова за 2 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

У документі йдеться:

«Визначити товариство з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Зоря“ організатором проведення 19 жовтня 2017 року футбольного матчу між командами “Зоря“ (Україна) та “Герта“ (Німеччина) на стадіоні “Арена-Львів“ у рамках турніру Ліги Європи УЄФА».

Також управління транспорту має забезпечити курсування автобусів за принципом перевезення типу “шатл-бас“ 19 жовтня 2017 року у період з 18.00 год. до 20.00 год. та у період з 22.00 год. до 23.59 год. за маршрутами:
Пл. Є. Петрушевича – вул. Шота Руставелі – стадіон “Арена-Львів“.
Просп. Червоної Калини (біля Культурно-освітнього центру ім. О. Довженка) – вул. Хуторівка – стадіон “Арена-Львів“.

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