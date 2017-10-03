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Львівського підприємця судитимуть за ухилення від сплати податків на понад один мільйон гривень

Юлія Шпак

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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно львівського підприємця за ухилення від сплати податків на понад один мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками Головного управління ДФС у Львівській області викрито факт умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах керівником одного із львівських товариств з обмеженою відповідальністю.

Так, слідчими підрозділу фінансових розслідувань встановлено, що зловмисник упродовж минулого року умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях господарські операції з нібито реалізації товару, якої насправді не було.

Внаслідок цього до державного бюджету не надійшли кошти на суму понад 1 млн грн.

Обвинувальний акт стосовно підозрюваного скеровано прокуратурою до суду.

Варто зазначити, що під час досудового розслідування підозрюваним добровільно відшкодовано завдані збитки та сплачено усю суму податків.

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