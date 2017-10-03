Львівського підприємця судитимуть за ухилення від сплати податків на понад один мільйон гривень

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно львівського підприємця за ухилення від сплати податків на понад один мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками Головного управління ДФС у Львівській області викрито факт умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах керівником одного із львівських товариств з обмеженою відповідальністю.

Так, слідчими підрозділу фінансових розслідувань встановлено, що зловмисник упродовж минулого року умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях господарські операції з нібито реалізації товару, якої насправді не було.

Внаслідок цього до державного бюджету не надійшли кошти на суму понад 1 млн грн.

Обвинувальний акт стосовно підозрюваного скеровано прокуратурою до суду.

Варто зазначити, що під час досудового розслідування підозрюваним добровільно відшкодовано завдані збитки та сплачено усю суму податків.