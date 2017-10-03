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«Халяви не буде». З бюджету Львова не виділять жодної копійки стоматологам

Єва Корнійчук

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Цього року з міського бюджету Львова не виділять жодної гривні на комунальних стоматологів. Про це сьогодні, 3 жовтня, під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, місто не збирається виділяти кошти на багатих людей, лише на малозабезпечених.

«Жодної додаткової гривні міська рада виділяти не буде. Я пропоную людям йти нормально в реформу і не піддаватись на провокації, які ведуть людей в нікуди. Ми в бюджеті міста Львова додаткових коштів на стоматологію не маємо і виділяти не будемо в цьому році взагалі. Тому: реформа, потім буде підтримка з міської ради, і це буде підтримка на ті категорії, які цього потребують: це є малозабезпечені, і це є діти. А виділяти кошти на оплату багатих людей – цього не буде, це не правильно, тому що у нас нема зайвих коштів. Я думаю, всі зрозуміли мій чуткий посил. Халяви не буде. Є робота – є зарплата, є облік скільки грошей отримано. Хоче лікар мати 12 тисяч зарплату, він має їх чесно заробити, показати всім, і сплатити з цього податки», – розповів А. Садовий.

«Це ж ринок. Якщо мені не подобається сервіс тут, то є сотні приватних стоматологій. Ніхто ж мене не заставить кудись іти, бо все одно треба платити. Тільки тепер ви платите офіційно і маєте чек. А раніше як було? Платите гроші – чека немає. А так: є квитанція, і є відповідальність, бо ви платили гроші в касу. А дитина і малозабезпечені безплатно – це святе. На це місто виділяє і буде виділяти кошти», – зазначив Андрій Садовий.

 

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