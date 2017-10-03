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Доба у зоні АТО минула без втрат

Юлія Шпак

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Минула доба у районі проведення АТО завершилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Унаслідок бойових дій – втрат серед наших захисників немає. Про це у Facebook повідомляє штаб АТО.

Так, ввечері проросійські найманці понад 3 години з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки. А з озброєння БМП ворог двічі обстрілював наші укріплення біля Зайцевого. Крім того, вночі під вогнем противника опинились захисники Майорська і Невельського.

На Луганському напрямку близько 18 години окупанти застосовували гранатомети і стрілецьку зброю на підступах до селища Донець. А неподалік Кримського зафіксована робота 82-міліметрового міномету ворога.

На Приморському напрямку після 18 години зберігалася тиша. Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Враховуючи загрозу життю, бійці АТО 12 разів відкривали вогонь у відповідь.

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