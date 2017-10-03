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Департамент соціального захисту населення ЛОДА шукає фахівця

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Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для участі у конкурсі необхідно подати документи:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, зі змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

–  письмова заява, в якій повідомляє, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

–  копію (копії) документа (документів) про освіту;

–  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

–  заповнена особова картка встановленого зразка;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів: до 18.00 год 16 жовтня 2017 року

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи  приймають до 18:00 год 16 жовтня 2017 року, за адресою: м. Львів,  вул. Митрополита Андрея, 10 каб.402,

Контактна особа – Іванець  Надія Володимирівна,  тел: (032) 261 29 60, e-mail: dszn.org@gmail.com

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