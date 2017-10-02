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Нові проїзні квитки на електротранспорт у кіосках Львова почнуть продавати завтра

Вероніка Рой

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Від завтра, 3 жовтня, місячні проїзні картки на проїзд в електротранспорті Львова будуть доступні у продажі у газетних кіосках міста та в авторизованих кіосках ЛКП «Львівелектротрансу». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку із змінами формату місячних карток на проїзд в електротранспорті Львова, цього місяця картки і компостери до них поступили із запізненням у роздрібну мережу. Однак вже від завтра, реалізація карток буде налагоджена у звичному режимі. Зокрема, їх придбати можна буде у газетних кіосках.

Станом на сьогодні в авторизованих кіосках ЛКП «Львівелектротранс» уже продано 800 карток для юридичних осіб, 300 карток для фізичних осіб і 100 пільгових», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків із громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за незручності та дякує мешканцям, які користуються громадським електротранспортом і справно оплачують за проїзд.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що нові проїзні квитки у львівському електротранспорті вартуватимуть 120 грн для дорослих та 60 грн – для школярів і студентів.

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