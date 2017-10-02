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У Запоріжжі горів хостел: загинуло п'ятеро людей

Дарина Смеречанська

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У ніч на 2 жовтня у Запоріжжі спалахнула пожежа в хостелі на вулиці Жуковського. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

Пожежу було локалізовано о 03:46 та ліквідовано о 04:15 на площі 100 кв.м. Під час ліквідації пожежі виявлено тіла 4 загиблих осіб.

Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб (з них дитина 2009 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні, 1 особа померла в лікарні.

На місці події працювало 52 чоловіка особового складу та 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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