У Запоріжжі горів хостел: загинуло п'ятеро людей

У ніч на 2 жовтня у Запоріжжі спалахнула пожежа в хостелі на вулиці Жуковського. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

Пожежу було локалізовано о 03:46 та ліквідовано о 04:15 на площі 100 кв.м. Під час ліквідації пожежі виявлено тіла 4 загиблих осіб.

Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб (з них дитина 2009 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні, 1 особа померла в лікарні.

На місці події працювало 52 чоловіка особового складу та 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.