У Західний Буг випустили майже тонну риби

Цими вихідними відбулося зариблення річки Західний Буг природними біомеліораторами білим амуром, товстолобиком строкатим, товстолобиком білим. Всього у річку Західний Буг випустили 34 тисяч особин риб, загальною вагою – 880 кг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цей природоохоронний захід має на меті не допустити заростанню річки, підтримати сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан. На виконання заходу з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у Львівській області виділено кошти в сумі 100,0 тис грн.

Випуск провели в таких місцях: м. Камянка-Бузька міст на Забужжя р. Західний Буг, смт. Добротвір міст через р. Західний Буг, м. Червоноград район 2 Шахти, Пустомитівський район кільцева дорога р. Західний Буг.

Нагадаємо, що за результатами конкурсу екопроектів «Краща громадська екологічна ініціатива», який проводив департамент екологогії та природних ресурсів облдержадміністрації, одним з переможців визнали громадську організацію «Асоціація виробників громадської галузі», яка і подала ідеєю впровадження проекту «Очистка басейну річки Західний Буг», у межах якої і відбулося зариблення.

Цей природоохоронний захід має на меті не допустити заростанню річки, підтримати сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан. На виконання заходу з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у Львівській області виділено кошти в сумі 100,0 тис грн.

Фото: ЛОДА