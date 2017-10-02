ОСТАННІ НОВИНИ

У Західний Буг випустили майже тонну риби

Олександр Косик

|

Цими вихідними відбулося зариблення  річки Західний Буг природними біомеліораторами білим амуром, товстолобиком строкатим, товстолобиком білим.  Всього у річку Західний Буг випустили 34 тисяч особин риб, загальною вагою – 880 кг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цей природоохоронний захід має на меті не допустити заростанню річки, підтримати сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан. На виконання заходу з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у Львівській області виділено кошти в сумі 100,0 тис грн.

Випуск провели в таких місцях: м. Камянка-Бузька міст на Забужжя р. Західний Буг, смт. Добротвір міст через р. Західний Буг, м. Червоноград район 2 Шахти, Пустомитівський район кільцева дорога р. Західний Буг.

Нагадаємо, що за результатами конкурсу екопроектів «Краща громадська екологічна ініціатива», який проводив департамент екологогії та природних ресурсів облдержадміністрації, одним з переможців визнали  громадську організацію «Асоціація виробників громадської галузі», яка і подала ідеєю впровадження проекту «Очистка басейну річки Західний Буг», у межах якої і відбулося зариблення.

Цей природоохоронний захід має на меті не допустити заростанню річки, підтримати сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан. На виконання заходу з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у Львівській області виділено кошти в сумі 100,0 тис грн.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів