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У Синютки кажуть, що область на 100% готова до опалювального сезону

Дарина Смеречанська

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Львівщина на 100% готова до осінньо-зимового періоду. Про це повідомили сьогодні, 2 жовтня, під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, інформує прес-служба Львівської ОДА.

Відтак, перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський зазначив, що соціальне господарство готове до опалювального сезону на 100%. Об’єкти житлово-комунального господарства, у тому числі відомче жило, також готові до опалювального сезону у повному обсязі.

Окрім того, він повідомив, що на Добротвірській ТЕС запаси вугілля складають 80 тисяч тонн.

Нагадаємо, що у сфері житлово-комунального господарства підготовка тривала за трьома ключовими напрямками:

Теплопостачання – замінили та відремонтували 34 котли на комунальних та відомчих котельнях, підготували та замінили 10,63 км теплових  мереж.

Житловий фонд – здійснили ремонт  6875 покрівель, 1123 опалювальних систем холодного  та 587 гарячого водопостачання, а також енергозабезпечення 687 будинків (електрощитових).

Водопровідно-каналізаційне господарство – відремонтували та замінили 46,62 км водопровідних та 14,10 км каналізаційних мереж, підготували 105 одиниць водопровідних та 102 одиниці каналізаційних насосних станцій.

 

 

 

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