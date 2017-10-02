Порятунок Підгорецького замку. Небайдужі мешканці «скинулись» і дали старт реставрації

Поки держава шукає кошти і годує мешканців обіцянками про реставрації та відновлення архітектурної спадщини, небайдужі волонтери організовуються і самостійно беруть майбутнє культурної спадщини у свої руки. Так, на Львівщині незабаром розпочнуть ремонтні роботи у Підгорецькому замку за кошти, які вдалось зібрати завдяки системі краудфандинг. Детальніше про цей проект Львівський портал дізнався у керівника благодійного фонду «Софос» Юрія Воронецького.

Юрій Воронецький розповідає, що ідея створити благодійний фонд, який би допомагав відновлювати архітектурні пам’ятки у всій Україні, прийшла до нього та його колег після років волонтерської роботи. Зокрема, волонтери багато разів їздили у Підгорецький замок.

«Благодійний фонд виріс з волонтерського середовища. Ми їздимо і допомагаємо Підгорецькому замку. На почату цих акцій ми познайомилися з Борисом Возницьким. Ідея відкрити фонд якраз з’явилась з того, що ми багато їздимо і намагаємось щось зробити. Але ми розуміємо, що таким чином ми дуже мало що насправді можемо зробити, тільки допомагаємо замок підтримувати в належному стані. Тому ми вирішили створити фонд ,який міг би допомагати не тільки Підгорецькому замку, але архітектурним пам’яткам у всій Україні», – розповів він.

Власне краудфандинг, за словами Ю. Воронецького, дозволяє людям отримувати призи за найбільші пожертви, відтак заохочує жертвувати більше:

«До війни ми не вірили, що може початися волонтерський рух. Це показало, що є свідомі і небайдужі люди. Тому ми викладаємо проект на краудфандинг як можливість залучити суспільство до відродження культури…Краудфандинг зобов’язує нас всім, хто спонсорував кошти на цей проект, надавати сувеніри і подарунки. І при більших спонсорських внесках є такий подарунок, як поїздка у Підгорецький замок: екскурсія і фотосесія».

Серед добродійників уже є дві людини, які пожертвували більше 10 тисяч гривень, а відтак виграли екскурсію і фотосесію у Підгорецькому замку.

«Ми зараз зібрали зараз біля 140 тисяч з 215 тисяч гривень. Вже дві третини є . Це дуже гарний результат, бо залишається дуже небагато часу на закриття цього проекту. Ми відкрили його 28 липня, і зібрали за цей короткий час ось таку суму», – розповів волонтер.

Він анонсував, що незабаром у Підгірцях з’являються волонтерські табори, «де можна буде залучати волонтерів, які можуть приїхати і допомогти на місці».

Усі роботи по балкону ініціатори проекту планують завершити до кінця цього року – навіть домовились із платформою краудфондингу, щоб отримувати кошти раніше, ніж закінчиться їх збір.

«Ми домовились із платформою, що ми не чекаємо, коли зберуться усі кошти – ми хочемо закінчити всі роботи до кінця 2017 року. Тому ми домовилися з виробником (Львівський завод кам’яних виробів «Каменяр»), щоб вони суму розбили на етапи. На два етапи ми вже маємо кошти: ми вже навіть перерахували гроші на завод, і вже починаються роботи по виготовленню необхідних балясів і перил», – анонсував Юрій Воронецький.

Опісля завершення робіт по балкону замку волонтери ставити крапку не збираються: плани у них ще «ого-го».

«Перший проект, на який ми зараз дивимось – це чайні хатини на терасах. Там вже дах майже розвалився. Ми плануємо їх хоча б перекрити, щоб вони не розвалювалися далі. Якщо вийде –то хоч якось відреставруємо. Другий момент – це сходи в замок з північної сторони. Ті сходи у дуже поганому стані. Там поросходилися сходи, повалилися теж балясини і перила. Третій проект – між центральними алеями і самим замком є невеличка доріжка – метрів 15-20. Вона в дуже поганому стані, засипана старим камінням, будівельним сміттям. Вона незручна для туристів», – поділився планами керівник благодійної організації.

Він наголосив, що наступні проекти будуть більш вартісними:

«Все впирається у фінансування. Якщо балкон зараз розглядається адміністрацією і картинної галереєю як поточний ремонт, то подальші всі роботи будуть розглядатися як реставрація. Для реставрації нам потрібна проектно-кошторисна документація, на яку потрібні кошти. Тому для цього до моменту ми залучили архітектора Зиновія Лагуша, який робить аналіз, скільки може коштувати проектна документація для цих об’єктів. І тоді ми подивимося, що найбільш реальним є по коштах і по можливості».

Для подальших робіт волонтери хочуть залучати і обласну владу.

«Можливо, що Львівська обласна рада може сплатити чи проектні роботи чи частину цього кошторису – будемо домовлятися», – зазначив Ю. Воронецький.

На запитання Львівського порталу, як відслідковуватиметься використання коштів на ремонтні роботи, співрозмовник відповів:

«Ми домовились зі «Каменяром» – вони зробили нам кошторис, закуповують матеріал і виготовляють необхідну кількість балясин і перил. Вони виставляють рахунки, ми їх проплачуємо, приїжджаємо туди і перевіряємо, чи це зроблено у достатній кількості і якості. Монтують вони теж під наглядом замку. Я буду особисто буду приймати якість і кількість цих балясин. Це фінансування народне, і ми зробимо звіт про роботи з усіма рахунками, чеками і т.д.», – пообіцяв він.

Долучитися до порятунку Підгорецького азмку можна за цим лінком.

Як відомо, на Львівщині вже не вперше волонтери беруть у свої руки старовинні замки. Яскравим прикладом є замор-палац у Поморянах, який розвалювався на очах. Саме волонтери почали бити на сполох, намагалися чимось зарадити. І нещодавно Поморянський замок таки потрапив в очі обласним чиновникам, і вони оголосили тендер на майже 11 мільйонів.

Довідка:

Краудфандинг – так зване «громадське фінансування», що дозволяє зібрати кошти на різні проекти завдяки пожертвуванням користувачів Інтернету.

Фото: Львівський портал (2015 р.)