Після ремонту пологового на Рапопорта майбутніх мам «поселяють» у холодних коридорах

У пологовому будинку на вулиці Рапопорта, 8 породілль «селять» у коридорах. Про це повідомила львівська журналістка Тетяна Турчина.

За її словами, у пологовому почали встановлювати нові ліжка…у коридорах.

«Народити в коридорі… Хіба не про це мріє кожна львів’янка? Не перестаю обурюватися від ситуації в місті з пологовими будинками… Я досі “під враженням” від львівських пологових ще від своїх пологів, але це завело в ступор навіть мене. Це фото сьогоднішнє – на Рапопорта почали встановлювати ліжка для породіль в коридорах. Можна багато говорити про те, що місто перевантажене. Але проблема не сьогоднішня», – зазначила вона.

Також її обурив температурний режим у пологовому:

«Скільки ще років будуть ремонтувати Батальну? Чому в таких умовах закрими Медінститут? Вагітні, які б мали бути захищені лежатимуть в коридорах на протягах. А в пологовому, між іншим, наразі так “тепло”, що жінки кутаються як капуста…».

Своєю чергою головний лікар Комунальної 3-ї міської клінічної лікарні Вадим Олійник у коментаріTvoemisto.tv пояснив, що це явище є тимчасове, оскільки пологове відділення обласної лікарні на вулиці Чернігівській зараз закрите.

«Встановили чотири ліжка про всяк випадок, якщо вночі будуть поступати породіллі. Ми щодня зранку моніторимо ситуацію і визначаємо, чи доцільно ці додаткові ліжка встановлювати», – зазначив він.

Нагадаємо, що пологовий на Рапопорта перебував на ремонті, який нещодавно завершився. Також недавно у пологовий доставили гуманітарну допомогу у вигляді нових ліжок та тумбочок.

А наразі майбутнім породіллям обіцяють завершити довгожданий ремонт у перинатальному центрі на Батальній до кінця року.