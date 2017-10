Наступного тижня у Львові стартує міжнародний фестиваль короткометражного кіно

11-15 жовтня пройде 10-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art. Слоганом цьогорічного фестивалю є фраза з двох слів – ТИОРІЯ ЖИТЯ. Так, вона неправильно написана.

«Теорія життя – це наче чітка інструкція, якої ми чекаємо, аби безумовно досягнути успіху, стати щасливими і крутими, як в рекламному ролику. Тому абсурдизована побутовою помилкою «тиорія житя» для нас має таку гостроту і суперечливість»,- розповідають організатори.

Відкриють фестиваль Мар’яна Клочко у візуальному супроводі Володимира Стецьковича 11 жовтня о 19.00 год., у Львівському кіноцентрі (Володимира Великого, 14а).

Окрім цього, на 18 кінопоказах глядачі матимуть змогу переглянуть фільми міжнародного та українського конкурсів, а також зможуть насолодитися стрічками позаконкурсних і спеціальних програм. У рамках фестивалю також відбудеться навчальна частина Wiz-Art Film Lab, яка передбачає серію зустрічей, презентацій, обговорень та майстер-класів українських та іноземних кіноагентів. Фестиваль Wiz-Art відвідають близько 60 українських та міжнародних режисерів, операторів, звукорежисерів та продюсерів. Серед них Леопольд Девольф (США), Алєксєй Дмітрієв (Росія), Сільвія Вінцінґер (Австрія), Мацєй Міллер (Польща), Софія Бош (Німеччина), українці Роман Любий, Аркадій Непиталюк, Філіп Сотниченко, Марися Нікітюк, Валерія Сочивець, Павло Остріков та інші.

«Узагалі, коли робиш уже 10-й фестиваль, то відчуваєш певну відповідальність. Ми хочемо скинути з себе цей тягар. Насправді, немає різниці, чи десятий фестиваль проводити, чи другий. Не хочеться робити з цього зайвого пафосу. Розслабмося і просто отримуймо задоволення від кіно. Адже насамперед ми робимо фестиваль у своє задоволення», – коментує цьогорічну концепцію фестивалю директорка Ольга Райтер.

До міжнародного конкурсу увійшло 16 фільмів з 15 різних країн. Їх можна буде переглянути 12-14 жовтня о 21.00 год. у Львівському палаці мистецтв.

У п’ятницю, 13 жовтня, о 23.00 год. пройде спеціальний показ для повнолітніх Late Night Sexy Shorts, а в суботу та неділю 14-ого та 15-ого два покази під призмою #тиоріяжитя: Тиорія Житя. Фізіологія та Тиорія Житя. Близькість.

Не обійдеться цього року і без спеціального показу фільмів під назвою COME OUT, PLEASE. Команда фестивалю вважає, що важливо презентувати фільми на ЛГБТК-тематику в окремих програмах. Так мовою кіно можна поговорити про рівність різних та порушення прав людини у світі.

Представлений цього року і український док – у неділю, 15 жовтня, з 14.00 до 16.00 на двох кінопоказах UA DOC. SPECIAL глядачі переглянуть 7 фільмів, які команда фестивалю вважає рупорами поколінь молодих громадян України тут і зараз. Більшість авторів/ок особисто представлять свої фільми.

Двоє запрошених режисерів зроблять покази своїх робіт та проведуть сеанс питань та відповідей – Леопольд Девольф (США) та Філіп Сотниченко (Україна).

Короткометражне кіно відзначається динамікою думки, швидкістю реакцій, сміливістю у висловлюваннях і актуальністю. Це фільми без бюджетів і з бюджетами, з багатих країн і з країн, де люди потерпають від голоду. Але передовсім це фільми з авторським поглядом і бажанням промовити до світу. Саме за такими фільмами ми полюємо, щоб переглянути їх на фестивалі.

Деталі на wiz-art.ua/festival , Ольга Райтер 0934378642, festival@wiz-art.ua