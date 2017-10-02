На межі Львівщини і Закарпаття затримали терористів, які причетні до низки диверсій по всій Україні

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у Західній Україні двох зловмисників під час спроби закласти вибухівку під пам’ятним знаком однієї з національних меншин. Про це повідомляє прес-службі СБУ, передає Львівський портал.

Правоохоронці встановили, що мешканці Черкас та Одеси підірвали 21 вересня бойову гранату поблизу могильного комплексу хасидського пророка в Умані під час перебування паломників. У наслідок вибуху двоє громадян Ізраїлю отримали тілесні ушкодження.

В рамках відкритого кримінального провадження, оперативники управління СБУ в Черкаській області отримали докази причетності диверсантів до вибуху гранати у Києві на вулиці Грушевського під час святкування Дня незалежності, а також підриву вибухівки поблизу Посольства США в Україні.

Оперативники спецслужби затримали двох зловмисників на кордоні Львівської і Закарпатської областей на Верецькому перевалі при спробі закладання вибухівки під пам’ятник «Сім племен угорців». Під час обшуку автомобіля затриманих, правоохоронці вилучили три бойові гранати РГД-5 та Ф-1 та інші знаряддя для вчинення злочину.

Як поінформував на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, теракт проти угорського пам’ятника на Верецькому перевалі мав підлити олії у вогонь і без того напружених останнім часом українсько-угорських відносин.

Аваков додав, що завдяки низці «незаперечних фактів» доведено причетність цієї групи до 9 злочинів, скоєних у 2016-2017 роках:

У місті Чернівці, де в ніч на 19.11.2016 була сплюндрована Центральна єврейська синагога, на головний фасад якої була нанесена антисемітська напис. У місті Умань, де 21.12.2016 зловмисники проникли на могилу рабі Нахмана і кинули голову свині з вирізаною свастикою. В місті Києві, де 8.06.2017 зловмисники кинули гранату в Посольство США. У місті Львів, де 30.06.2017 зловмисники спробували підпалити синагогу. У місті Луцьк, де 10.07.2017 зловмисники кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі. У Києві, де 24.08.2017 в День Незалежності була кинута граната на вулиці Грушевського і були поранені рідні героя України Валерія Чібінеева. У Києві, на вул. Курбаса де в той же день гранатами був підірваний пам’ятник учасникам бойових дій. У місті Умань, де 21.09.2017 була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль. Група була затримана при виконанні теракту з підриву пам’ятника угорцям на Верецькому перевалі в Закарпатській області.

За інформацією СБ України, отриманою під час досудового слідства, диверсанти діяли на замовлення колишніх функціонерів «Партії регіонів». Тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: СБУ, А. Аваков