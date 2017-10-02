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На Львівщині затримали п'яного поляка, який повертався додому через паркан

Олександр Косик

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На Львівщині прикордонники затримала громадянина Польщі, який в обхід пункту пропуску прямував через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

У суботу, 30 вересня, прикордонний наряд відділу «Шегині» помітив як невідомий чоловік, неподалік пішого переходу намагається перебратися через загороджувальний паркан. Порушника, яким виявився 42-річний громадянин Республіки Польщі, було затримано. Чоловік в Україну прибув легально, однак добряче вживши алкогольних напоїв, повертатися додому вирішив в обхід пункту пропуску. За спробу незаконного перетинання державного кордону України  громадянина буде притягнено до адміністративної відповідальності, рішення прийматиме суд.

Тільки впродовж вересня цього року прикордонники Мостиського загону затримали 15 осіб, що намагалися порушити державний кордон України поза пунктами пропуску.

Фото: Держприкордонслужба

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