На Львівщині виявили незаконну вирубку дерев на 701 тисячу

На Львівщині екоінспектори виявили незаконну рубку дерев. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції.

Працівниками Держекоінспекції у Львівській області проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів щодо законності проведення рубки лісу у ДП «Дрогобицьке ЛГ».

«У ході проведення перевірки виявлено незаконну рубку 52 дерев породи дуб, модрина та ялиця. Окрім цього, під час перевірки виявлено пошкоджені дерева до ступеня припинення та неприпинення росту породи дуб, граб в кількості 4 штуки. Загальний розмір збитків заподіяних лісу становить 701339,37 грн», – повідомили інспектори.

Матеріали перевірки для встановлення особи порушника скеровано в правоохоронні органи.