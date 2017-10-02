Львів’яни оцінюють місцевих правоохоронців нижче «трієчки»

Міські правоохоронні органи у Дніпрі, Одесі, Києві, Харкові та Львові за літній період отримали за свою роботу 2,85 балів – такі дані щомісячного соціологічного дослідження жителів Києва, Харкова, Львова, Дніпра та Одеси, яке провела дослідницька компанія «Active Group» у рамках проекту «Міський омнібус».

У ході опитування жителям пропонувалось оцінити роботу міських правоохоронних органів за п’ятибальною шкалою, в якій 1 – мінімальна оцінка, а 5 – максимальна.

У серпні “одиниці” та “двійки” поставили 17,9% та 17% мешканців мегаполісів відповідно, а “трійки” – 24,2% опитаних. Найпопулярнішою оцінкою була “четвірка”, якою правоохоронців оцінили 24,5% жителів. Відмінну оцінку правоохоронцям та поставили лише 5,7% містян. Не змогли визначитись з оцінками 8,6% мешканців мегаполісів.

Рекордний спад зафіксовано у Одесі. Тамтешні правоохоронці ще у червні могли похизуватись рекордно високою середньозваженою оцінкою (3,5 бали), а вже у серпні вона знизилась до 2,6 балів.

Серйозне зниження помічено також у Львові, де за літній період 3,2 бали перетворились на 2,8 балів.

У Дніпрі та Києві спади були не настільки значними (не більшими за 0,10 балів), тож у київських правоохоронців 2,8 балів, а у Дніпрі – 3,1 бали.

Лише у Харкові середньозважена оцінка правоохоронних органів не лише збільшується останні три місяці, а ще і є рекордною для службовців цього міста: їх оцінили на рекордні 3,0 бали

Загальний рейтинг у серпні є наступним: на першому місці Дніпрі (3,0 бали), потім Харків (3,0 бали), далі Київ (2,8 бали), Львів (2,8 бали) та Одеса (2,6 бали).

Дослідження проводиться щомісяця у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі у рамках проекту «Міський омнібус». В кожному місті щомісяця опитано не менше 1660 респондентів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,5%.

Довідка

Проект міських омнібусів компанії «Active Group» розпочався у червні 2015 року. В рамках проекту проводяться регулярні (щомісячні) опитування для декількох замовників із різними завданнями, які спільно його фінансують. В кожному опитуванні є запитання, ініційовані компанією «Active Group» з метою їх подальшої публікації для широкого загалу.