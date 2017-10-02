Львів'ян кличуть на шостий фестиваль польського кіно «Під Високим Замком»

Із 6 до 15 жовтня у Львові відбудеться 6 Перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком» є продовженням чудово сприйнятого публікою проекту, який презентує сучасний доробок польського кінематографа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Головною метою Перегляду є промоція польського кіномистецтва та забезпечення умов для ближчого контакту з польським кінематографом, що, поза сумнівом, є цікавою відповіддю на потреби, очікування та пошуки шанувальника польського кіно. Ще однією важливою метою є піднесення, особливо в молодого покоління, загального рівня знань про культурну спадщину Польщі, а також її історію та сучасні суспільні проблеми західного сусіда України.

Організаторами заходу є Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові

6-ий Перегляд супроводжує ряд культурних подій, пов’язаних насамперед з тематикою кіно. Окрім цього заплановано проведення інших заходів, які в цікавий спосіб популяризуватимуть сучасну польську культуру.

«Ключовим елементом проекту є ціна квитка у кіно, яка становить 30 грн. Саме вона є одним з факторів, який значною мірою підвищує зацікавлення некомерційним проектом, яким є Перегляд. Культурні події високої якості і класу самі притягують увагу глядачів, що підтверджують вже не тільки приклади багатьох закордонних кіно фестивалів, але і п’ять великі, успішно закінчені етапи Перегляду.

У 2017 році буде представлено понад 25 фільмів. Сподіваємося, що вибір, який ми зробили для Вас, викликає захоплення не лише у «Дітей Ірени Сендлеровей», але й припаде до смаку «Малому Якубу» й «Кароліні». Ми дуже розраховуємо на те, що повторяться ситуації з попередніх років, коли «Остання сім’я», яка саме виходить із кіно й обговорює щойно переглянутий фільм, запрагне нагородити його акторів і творців якщо не якоюсь цінною картиною Леонардо да «Вінчі», то принаймні «Двома коронами».

«Ніч в кіно» – це нічні кіномарафони, які проходитимуть в дві поспіль суботи Перегляду – глядачі зможуть на сеансах о 23.00 год. переглянути два (07.10) і три (14.10) фільми.

«Лекція історії в кіно» – блок, адресований до учнів середніх шкіл, в рамках якого будуть представлені фільми, тематика яких торкається історичних та суспільних аспектів життя Польщі, проводиться спільно з працівниками варшавського відділу Інституту національної пам’яті.

До Львова завітає також режисер фільму відкриття «Зірки» Ян Кідава-Блоньскі; видатний футболіст Ян Банась, долі якого стали канвою подій фільму «Зірки»; режисер Януш Маєвскі, який є з нами від першого Перегляду, авторка книжки «Януш Маєвські. Фільм – це жінка його життя» Зофія Туровска; струнний квартет MozART Group із музичним кабаре»,- розповідають організатори.

Фільми для перегляду:

– Фільм «Остання сім’я» – велика нагорода «Золоті Леви» на 41 кінофестивалі у Гдині в 2016 р.;

– Фільм «Я вбився» – нагорода «Срібрні Леви» на 41 кінофестивалі у Гдині;

– Фільм «Червоний павук» – спеціальна нагорода журі.

Одночасно відбудеться прем’єра фільму «Дві корони» в Польщі та у Львові.

Місця проведення:

Кінопалац, вул. Театральна, 22

Кінопалац «Копернік», вул. Коперника, 9

Національний академічний український драматичний театру ім. Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1

Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7

Додаткова інформація: Анджей Леуш, тел.: +38 099 194 49 93, e-mail: andrzej.leusz@ckpide.eu