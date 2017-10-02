Львів ще не готовий до зими у повному обсязі

Станом сьогодні на 09.00 год. акти готовності будинку до зими підписані у 1500 будинків, які обслуговує це теплопостачальне підприємство. Це 92,4% від загальної кількості, інформують у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, у Галицькому РТМ акти готовності будинків до зими мають 80,3% будинків, у Личаківському РТМ – 96%, у Сихівському – 87,1%, у Франківському – 96,1%, у Шевченківському – 98,6%. Також ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 11 будинків у м. Винники, з яких лише 3 будинки мають акти готовності, що становить 27,3%.

«Для того, щоб не виникало проблем із подачею опалення, з 18 вересня ми розпочали поетапне заповнення теплових мереж і внутрібудинкових систем опалення. Це дозволяє розвантажити процес заповнення, та, в разі виявлення якихось пошкодження у внутрібудинкових системах, їх можна буде ліквідувати. Для того, щоб заповнити водою внутрібудинкову систему, необхідно, щоб будинок був технічно готовим. Про це свідчить підписаний акт готовності будинку до зими. Станом вчора на вечір акти підписані у 1500 будинків житлового фонду. З них вже заповнені водою 1439 будинків. Однак ця інформація постійно змінюється – збільшується кількість будинків, які підписали акти готовності і в яких провели заповнення водою.

Найнижчий відсоток підписаних актів готовності в будинків КЕВ та відомчих будинків. Найкраща ситуація у будинків ЛКП.

Тому звертаємося до власників будинків, які ще не підготували свої будинки до зими, забезпечити технічну готовність будинків до опалювального сезону, адже при відсутності акту готовності не буде змоги подати теплоносій до будинку», – розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Щодо актів готовності бюджетних установ, то із 197 закладів освіти акти готовності мають 188 споживачів, заповнено водою 183. Із 51 закладу медицини акти мають 41 споживач, заповнено 41. Тут найнижчий відсоток по актах готовності і заповненню в установ державного бюджету.

Нагадаємо, у Львівській області заявили, що на 100% готові до зими.