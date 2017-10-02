Колишнього поліцейського, який намагається відновитися на посаді, патрульні втретє спіймали п’яним за кермом

На трасі Львів-Шегині патрульні зупинили колишнього правоохоронця, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-слжубі Патрульної поліції Львова.

Вчора вдень патрульні отримали орієнтування, що за кермом автомобіля Сhevrolet Аveo, який рухається автодорогою Львів-Шегині, ймовірно їде нетверезий водій. Патрульні наздогнали згаданий транспортний засіб. Чоловік був з очевидними ознаками алкогольного сп‘яніння. На місці він не захотів проходити обстеження, а погодився поїхати у Мостиську районну лікарню. Коли приїхали до медзакладу, медики провели огляд водія на пристрої «Алконт», який показав нульовий результат.

У 21-річного водія був стійкий запах алкоголю з порожнини рота, тому патрульні попросили медиків прискіпливіше провести перевірку. Медики категорично відмовилися і надали висновок, що водій тверезий. Раніше у патрульних неодноразово виникали схожі ситуації, коли у водіїв були ознаки сп‘яніння, а в цьому медичному закладі патрульні отримували негативні висновки.

Патрульні попередили чоловіка, аби той залучив тверезого водія і самотужки не продовжував рух. Відійшовши на АЗС, де раніше він залишив свій транспортний засіб, сів в автомобіль і поїхав. Чоловіка практично одразу зупинили за порушення правил дорожнього руху. Як і двома годинами раніше він відмовився пройти огляд на стан сп‘яніння на місці в присутності свідків і виявив бажання поїхати знову у лікарню. Цього разу патрульні відвезли його у Пустомитівську району лікарню, де перевірка показала результат – 0,9 проміле. Патрульні склали на водія протокол за керування у нетверезому стані вдруге за рік.

Раніше, вперше на нього склали протокол за нетверезе керування автомобілем Mercedes-Benz та протокол за дрібне хуліганство у листопаді минулого року. Тоді суддя Мостиського районного суду вирішив, що дрібне хуліганство більш серйозне правопорушення з числа вчинених. (Подробиці постанови суду за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63312462). І відбувся порушник штрафом – 119 гривень.

Вдруге нетверезим за кермом його зупинили на тому ж автомобілі Mercedes-Benz вже у травні цього року. Однак суддя, того ж таки Мостиського районного суду закрив справу за строками. Накласти адміністративне стягнення за таке правопорушення можна не пізніше ніж через 3 місяці з дня вчинення правопорушення. (подробиці постанови суду за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66406634) .

Інспектори з‘ясували, що це колишній працівник одного із відділів поліції Львівщини. Якого звільнили з лав Національної поліції саме через задокументовані випадки керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. В теперішній час, вже колишній співробітник поліції намагається відновитися на посаді через суд. Наступне засідання суду призначено на 5 жовтня 2017 року.

Відео: Патрульна поліція Львова