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В Конго розбився військовий літак: загинуло троє українців

Юлія Шпак

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У Кіншасі – столиці Демократичної республіки Конго – розбився військовий вантажний літак, ніхто з 12 членів екіпажу не вижив. Про це пише Еспресо з посиланням на Reuters.

Разом з тим видання Actualite.cd зазначає з посиланням на представника уряду республіки Ламберта Менде, що в результаті аварії вантажного літака загинули 8 осіб, троє з яких – громадяни України.

Повідомляється, що аварія сталася вранці 30 вересня: вантажний літак загорівся незабаром після зльоту з аеропорту Нджалу в Кіншасі і розбився на східній околиці міста.

За інформацією офіцера, який побажав залишитися неназваним, серед загиблих були і конголезці, і іноземці, а літак, що розбився – «Антонов», що прямував до міста Букаву.

Фото: 24 Канал

 

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