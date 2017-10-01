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Сьогодні з балкону Ратуші лунатиме джаз

Вероніка Рой

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Сьогодні, 1 жовтня, у всьому світі відзначається Міжнародний день музики. Ініціатором відзначення цього дня є Міжнародна музичний рада (IMC) при ЮНЕСКО. Цьогоріч Львів вітатиме львів’ян та гостей міста з Міжнародним днем музики джазом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Джазову розважальну програму під відкритим небом представить Big Band Львівської національної музичної академії. Студенти кафедри естради та джазу, учасники проекту Lviv Jazz Orchestra, у неділю, 1 жовтня, з 15.00 по 16.00 зарядять місто джазовим настроєм з балкону міського голови у львівській Ратуші. Організатори запрошують усіх охочих на площу Ринок святкувати Міжнародний день музики разом.

Контактна особа: Петро Луцишин, директор Lviv Jazz Orchestra, імпресаріо Львівської національної музичної академії. (моб. Тел.: 093 693 68 35).

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