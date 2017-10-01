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На Львівщині «Мерседес» насмерть збив 20-річного молодика, що перебігав дорогу поза переходом

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В Буському районі внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Буське відділення поліції 1 жовтня надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що у селищі Красне сталося ДТП з потерпілими.

Як попередньо встановили працівники поліції, на вулиці Івана Франка близько 05.20 водій автомобіля «Мерседес Віто», 29-річна жителька міста Київ, скоїла наїзд на свого 20-річного земляка, студента одного із львівських вищих навчальних закладів. Подія сталася, коли юнак перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Від отриманих травм він помер на місці пригоди.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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