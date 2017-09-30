Як центром Львова пройшла карнавальна хода театрів

Сьогодні, 30 вересня, на площі перед львівською Оперою відбулося відкриття фестивалю «Золотий Лев на вулиці – 2017». Цього року фестиваль проходитиме до 3 жовтня. Розпочався фестиваль традиційною карнавальною ходою вулицями міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вже багато років така хода проходить вулицями міста. Нічого не робиться просто так. Є люди, які щороку роблять гарні постановки, вистави. Є одна проста відповідь – щоб бути незалежними, сильними, такими, як ми є, щоб Україна була і з Донецьком, і з Луганськом, і з Автономною Республікою Крим – єдиною Україною, як це було і має бути. Культура – це завжди сильний і великий крок вперед. Ходіть в театри і підтримуйте класних і креативних людей», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, під час урочистого відкриття фестивалю.

Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці – 2017» проходить на окремих локаціях Львова. Зокрема, вистави будуть в трамвайному депо, в дворику львівської Ратуші, на спортивному майданчику Банківського інституту на вул. Січових Стрільців, 11, на площі перед львівською Оперою та на площі Ринок. Вистави, які відбуватимуться на закритих майданчиках, будуть платними.

Цього року глядачі матимуть змогу подивитися вистави вуличних театрів із України, Польщі, Португалії, Чехії. Загальна кількість глядачів, які дивитимуться вистави, буде сягати близько 100 000.

Окрема цікава захоплива програма чекає і на дітей. Крім видовищних циркових вистав діти зможуть відвідати майстер-класи від майстрів циркової та акторської майстерності.

«Золотий Лев на вулиці» – це не просто вуличний фестиваль, а театральна європейська традиція і один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття. Тут можна побачити вистави світового визнання, прем’єри, експериментальні постановки молодих театрів.

Програма фестивалю

30 вересня:

10.00-14.00 Майстер-класи для дітей та молоді від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім. І. Франка)

17.00-18.00 карнавальна хода за участю театрів України, Польщі, Чехії, Португалії (пл. перед Львівським національним університетом ім. І. Франка – вул. Гнатюка – просп. Свободи – пл. перед Оперним театром).

18.00 Урочисте відкриття фестивалю з показом концертних номерів всіх театрів (пл. перед Оперним театром).

19.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) (площа Ринок)

19.30 Вистава «ЦеШо» Київського театру «ДАХ» (Україна) – (трамвайне ДЕПО за адресою: перехрестя вул. Вітовського, вул. Сахарова, вул. Героїв Майдану)

21.00 Вистава «Поїзд зі Львова» Львівського академічного театру Воскресіння (дворик львівської Ратуші)

1 жовтня

10.00-14.00 Майстер-класи для дітей та молоді від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім. І. Франка)

14.00 Відкриття виставки Володимира Карашевського (театр ім. Лесі Українки)

14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)

15.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) (площа перед львівською Оперою)

16.00 Вистава «Punch and Judy» театр 3 PL (Польща) – (площа Ринок)

18.00 Цирковий Квартет «Форматіс» (Київ, Україна) – (площа перед львівською Оперою)

19.00 Вистава «Але вітер» Київського театру «ДАХ» (Україна) (трамвайне ДЕПО за адресою: перехрестя вул. Вітовського, вул. Сахарова, вул. Героїв Майдану)

19.00 Вистава «Маскарад» вуличний театр «Хайлайтс» (Україна, Київ) – (площа перед львівською Оперою)

2 жовтня

10.00-14.00 Майстер-класи для дітей та молоді від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім.І.Франка)

14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)

15.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) – (площа перед львівською Оперою)

17.00 Цирковий колектив «Буффет» (Київ, Україна) – (площа перед львівською Оперою)

18.00 Циркова група «Планшет» (Київ, Україна) – (площа перед львівською Оперою)

19.00 Вистава «Cyrk bez Przemocy» театр «Клініка Лялєк» (Польща) – (спортивний майданчик в дворику Банківського інституту на вул. Січових Стрільців, 11)

3 жовтня

14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)

15.00 Театр «І люди і ляльки» вистава «Божественна комедія» (Україна, Львів) – (площа перед львівською Оперою)

20.00 Вистава «Сад божественних пісень» театр «Слово і Голос» (Львів, Україна) – (дворик львівської Ратуші)

20.30 Вистава «Чайка» Львівського академічного театру Воскресіння (спортивний майданчик в дворику Банківського інституту на вул. Січових Стрільців, 11).