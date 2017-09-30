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Вчора на Львівщині палав деревообробний цех

Вероніка Рой

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На Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу в приміщенні деревообробного цеху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

29 вересня о 14:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цеху виробництва кронштейнів деревообробного цеху в м. Кам’янка-Бузька на вул. Саксаганського, 6 «а». Будівля цеху залізобетонна, одноповерхова, площею 1600 кв.м.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці врятували цех від повного згорання. Пожежу локалізували о 15:48 та ліквідували о 16:46 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено дах на площі 120 кв.м та пошкоджено дах на площі 60 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Постраждалих на місці події немає. Причина займання встановлюється.

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