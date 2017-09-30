Вчора на Львівщині мало не згоріли дві автівки

Вчора на Львівщині двічі горіли два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

30 вересня о 01:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Хвильового, 56 в автомобілі «Cheri Amulet». Рятувальники запобігли згоранню 2 автівок поруч. Пожежу локалізували о 02:02 та ліквідували о 02:04. Вогнем знищено моторний відсік автомобіля.

Цієї ж ночі о 04:31 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Броди на вул. Гончарська, 24 в автомобілі «Renault Megane».

Пожежу локалізували о 04:48 та ліквідували о 04:54. Вогнем знищено багажний відсік, пошкоджено салон автомобіля і сусідній автомобіль «Volkswagen Тransporter Т4».

Постраждалих на місці пожеж немає. Причини займань встановлюються.

Фото: Варта-1