ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора на Львівщині мало не згоріли дві автівки

Юлія Шпак

|

Вчора на Львівщині двічі горіли два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

30 вересня о 01:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Хвильового, 56 в автомобілі «Cheri Amulet». Рятувальники запобігли згоранню 2 автівок поруч. Пожежу локалізували о 02:02 та ліквідували о 02:04. Вогнем знищено моторний відсік автомобіля.

Цієї ж ночі о 04:31 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Броди на вул. Гончарська, 24 в автомобілі «Renault Megane».

Пожежу локалізували о 04:48 та ліквідували о 04:54. Вогнем знищено багажний відсік, пошкоджено салон автомобіля і сусідній автомобіль «Volkswagen Тransporter Т4».

Постраждалих на місці пожеж немає. Причини займань встановлюються.

Фото: Варта-1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів