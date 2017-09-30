Українська збірна виборола 14 медалей на «Іграх нескорених»

На міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених» у Торонто українська збірна завоювала 14 медалей, 8 з яких — золоті. Про це повідомляється на офіційній сторінці команди у Facebook.

«Вчора наша збірна завершила змагання у перших для українських військових Іграх Нескорених. І завершила просто фантастично вдало – 14 медалей (8 золота, 4 срібла та 2 бронзи)! Враховуючи, що наша команда – одна з найменших – лише 15 людей основного складу, то хочеться вірити, що команда InvictusGamesTeamUkraine переконала увесь світ, що наші військові – сильні духом та тілом і ніколи не піддаються ні ворогам, ні життєвим обставинам!», – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що в останній день змагань українець Павло Будаєвський став володарем 4 золотих медалей у плаванні.

«Він перший у запливі 50m Freestyle, 50m Backstroke, 50m Breaststroke та на доріжці 100m Freestyle!» , – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці команди у Facebook.

Фото: офіційна сторінка команди