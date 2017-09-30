ОСТАННІ НОВИНИ

Українська збірна виборола 14 медалей на «Іграх нескорених»

Вероніка Рой

|

На міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених» у Торонто українська збірна завоювала 14 медалей, 8 з яких — золоті. Про це повідомляється на офіційній сторінці команди у Facebook.

«Вчора наша збірна завершила змагання у перших для українських військових Іграх Нескорених. І завершила просто фантастично вдало – 14 медалей (8 золота, 4 срібла та 2 бронзи)! Враховуючи, що наша команда – одна з найменших – лише 15 людей основного складу, то хочеться вірити, що команда InvictusGamesTeamUkraine переконала увесь світ, що наші військові – сильні духом та тілом і ніколи не піддаються ні ворогам, ні життєвим обставинам!», – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що в останній день змагань українець Павло Будаєвський став володарем 4 золотих медалей у плаванні.

«Він перший  у запливі 50m Freestyle, 50m Backstroke, 50m Breaststroke та на доріжці 100m Freestyle!» , – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці команди у Facebook.

Фото: офіційна сторінка команди

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів