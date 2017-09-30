У Трускавці та Дрогобичі пройшов невеликий землетрус

В ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Про це у соціальних мережах повідомили мешканці Трускавця та Дрогобича.

«Як повідомляє Роман Бучкович, сьогодні уже 30-го вересня о 0:47 год у місті Трускавці я, і, думаю, не тільки я, відчув поштовх землетрусу. Як наслідок, щезло світло в моєму будинку та на території фірми «Терен». Підозрюю, що нема світла і на Мазепи. Вуличне освітлення наразі є», – написав координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

Начальник сектору зв’язків зі ЗМІ головного управління ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев підтвердив ZAXID.NET інформацію про нічні поштовхи.

«Ми отримали інформацію від ЛОДА про те, що був зафіксований незначний землетрус в районі Дрогобича. Але поштовхи були незначними, тому кількість балів не зафіксували. Жодних пошкоджень та руйнувань не було», – сказав Туровцев.

Фото: Варта-1