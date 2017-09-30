Турецька авіакомпанія пропонує безлімітний проїзний на перельоти

Турецька авіакомпанія Atlasglobal запропонувала пасажирам оформляти проїзний на необмежену кількість перельотів у бізнес-класі на рейси з 1 жовтня 2017 по 30 травня 2018 року, повідомляє avianews.com.

Авіакомпанія продає два типи проїзних: Atlasglobal Unlimited Turkey Domestic на всі внутрішні рейси по Туреччині, який коштує близько $975, та Atlasglobal Unlimited International за $3500 на всі міжнародні рейси, до яких входять Львів – Стамбул, Запоріжжя – Стамбул і Харків – Стамбул, що виконуються українською дочірньою компанією.

Згідно з опублікованими правилами, купивший проїздний пасажир може летіти хоч кожний день на всіх власних авіаперевізках, але йому потрібно заплатити всі податки і збори, розмір яких залежить від напрямку.

Проїзний дозволяє отримати стандартний сервіс бізнес-класу Atlasglobal: відвідування бізнес-зали в аеропорту, збільшена норма багажу, покращене харчування і переліт у салоні бізнес-класу. Якщо ж на зворотній рейс усі квитки бізнес-класу було розкуплено, пасажир може полетіти в економ-класі.

Переоформити документ на іншу особу правила не дозволяють – летіти повинен пасажир, на ім’я якого від самого початку було оформлено проїзний.