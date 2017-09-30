Сьогодні віряни вшановують святих Віру, Надію, Любов та їх матір Софію

Сьогодні, 30 вересня, православні вірячи вшановують святих мучениць Любов, Віру, Надію та їх матір Софію.

За правління імператора Адріана жила в Римі вдова Софія з трьома доньками, яким побожна мати дала імена трьох богословських чеснот — Віра, Надія і Любов. Вона дбайливо виховувала своїх доньок, даючи їм приклад мужності та витривалості у святій вірі.

Коли у 137 році почалося переслідування християн, матір з доньками ув’язнили та відправили на суд до імператора. Коли вимоги зректися християнської віри не допомогли, Адріан доручив родовитій жінці Палладії переконати матір та дочок вернутися до ідолопоклоніння. Проте їй теж це не вдалося.

Розлючений імператор наказав замучити трьох невинних дівчат, а матір відпустити на волю. Софія поховала тіла своїх доньок, а сама провела у молитві три дні біля їхнього гробу. Третього дня Бог забрав її святу душу до Себе.

Джерело: Вікіпедія