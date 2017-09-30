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Сьогодні львів’янок кличуть на велопарад

Вероніка Рой

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Сьогодні, 30 вересня, відбудеться VII львівський жіночий велопарад, який організовують з метою показати, що велосипед – вид транспорту, на якому зручно і швидко можна доїхати на роботу, на зустріч або на вечірку, і який є повноцінною альтернативою приватним авто. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Учасниками можуть бути тільки представники жіночої статі. Дрес-код події: stoned rock girl style, punk rock girl style, glam rock girl style.

Велопарад збирає учасників на вул. Університетській біля пам’ятника Івану Франку о 16.00. Маршрут велопараду: Пам’ятник Франка – вул. Словацького – вул. Дорошенка – вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Антоновича – вул. Митрополита Андрея – вул. Устияновича – вул. Технічна – вул. Каменярів – вул. Крушельницької – вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка – пр. Свободи – пр. Чорновола – вул. Липинського – вул. Промислова – вул. Опришківська – вул. Кордуби – вул. Старознесенська – FestRepublic. Завершенням велопараду стане Festrepublic фестиваль Craft Beer and Vinyl Music Festival [Fresh Hop Edition].

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